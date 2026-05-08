Kızılırmak’ta Zamanla Yarış: Otomobil Nehre Uçtu, Sürücü Yüzerek Çıktı

Kırşehir’de kontrolden çıkan otomobil köprüden Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Sürücü yüzerek kurtulmayı başardı.

Olay, kent merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü yol güzergahında meydana geldi. Semih Oduncu’nun kontrolünü yitirdiği 40 ABL 113 plakalı otomobil, köprüden Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla çıkarken, araç suya gömüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentte dalgıçlık yaptığı öğrenilen Özkan Yılmaz, suya girip araca halat bağladı. Otomobil, çekiciyle nehirden çıkarıldı.

OLAY ANINI ANLATTI

Dalgıç Özkan Yılmaz, “Arkadaşlar Kesikköprü’ye aracın düştüğünü söylediler. Ben de hemen motorumla geldim. Dalgıç tüpümün havası da bitmiş. İtfaiye ekipleri gelene kadar ben suya dalış yaparak araca halatı bağladım. Aracı sudan çıkardık. Arkadaşlarda sağ çok şükür. Çok geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

