Kayıp Demans Hastasından Acı Haber... Ormanda Ölü Bulundu

Camivasat Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki demans hastası İsmail Kocabalkan'dan dün öğleden sonra haber alınamaması üzerine yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar sonrası jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Gece boyunca süren çalışmalarda, son olarak görüldüğü Kızılkeçili Mahallesi çevresindeki ormanlık ve sarp alanlar tarandı.

Kocabalkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İlk değerlendirmelerde yaşlı adamın kayalık bir bölgeden düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA