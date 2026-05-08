Beşiktaş'ta Palalı Kavga: Polis Müdahalesinde Seken Kurşunlar 4 Kişiyi Yaraladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 17.30 sıralarında Yıldız Mahallesi'ndeki Beşiktaş Vapur İskelesi'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden aralarında husumet bulunan Fahrican D. ile Gökay U. meydanda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fahrican D., palayla Gökay U.'yu kovalamaya başladı.

KURŞUNLAR SEKTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada bölgede bulunan görevli polis memurları olaya müdahale ederek tarafları ayırmak istedi. Fahrican D.'nin palayla polislere saldırmaya çalışması üzerine ekipler, şüpheliyi bacağından silahla yaraladı. Seken kurşunlar olay sırasında çevrede bulunan Mehmet Yusuf Y. (22), Eylül Y. (23) ve Muhammet Ali S.'ye (23) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen toplam 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Gökay U.'nun üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor

Kaynak: DHA