Kız arkadaşını öldürdü, taksiye binip evine gitti

Mersin'de 27 yaşındaki Mehmet T. A, kız arkadaşı 24 yaşındaki İrem Sağlam'ın evine geldi. İkili arasında yaşanan tartışma sonrasında Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti. Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam, orada hayatını kaybetti.

Kız arkadaşını öldürdü, taksiye binip evine gitti

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde iddiaya göre, sabah erken saatlerde 24 yaşındaki İrem Sağlam'ın evine gelen 27 yaşındaki Mehmet T. A., henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

TEK EL ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti. Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam'ın ailesi durumu polise ve 112'ye bildirirken, zanlı bir kaç el daha sağa sola ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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