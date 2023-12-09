Ali Babacan'ın acı günü... Annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti.

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/09CnWMYeaD — DEVA Partisi (@devapartisi) December 9, 2023

GEÇEN AY DA BABASINI KAYBETMİŞTİ

DEVA Partisi lideri Babacan, geçen ay da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören babası Hilmi Babacan'ı kaybetmişti.

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine baş sağlığı diliyoruz" denilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem