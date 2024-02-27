Kıskançlık krizine giren erkek, eski eşini vurdu

Adana'da bir süre önce boşandığı eski eşinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öne süren Oktay D. dehşet saçtı. Eski eşine kurşun yağdıran erkek olay yerinden kaçarken, kadın ağır yaralandı.

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Kıskançlık krizine giren erkek, eski eşini vurdu

Adana’da bir kişi boşandığını karısını ‘başkasıyla ilişkisi olduğu’ gerekçesiyle kıskanıp çalıştığı iş yerinde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çukurova polislerinin yakaladığı şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Şubat günü Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay D. (35) ve Nurseli K. (29) anlaşamadıkları için evliliklerine son verip boşandılar. Oktay D., ayrıldığı eşinin ilişkisi olduğu gerekçesiyle kıskançlık krizine girdi.

Kıskançlık krizine giren Oktay D., Nurseli K.’nin çalıştığı iş yerini elinde pompalı tüfekle bastı. Şüpheli, eski eşine defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.

ESKİ KOCA YAKALANDI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri söz konusu şüpheli Oktay D.’nin peşine düştü. Ekipler şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’nde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenleyerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.

Oktay D. ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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