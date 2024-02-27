Depremde kaybolduğu iddia edilen çocuklar: Bin 912 çocuğun bin 874'ü yakınlarına teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün “kaçırılan ve depremde kaybolan” çocuklarla ilgili soru önergesini yanıtladı.

Kaçırılan ve depremde kaybolan çocukların sayısı ve bu çocuklarla ilgili çalışmalara ilişkin soru önergesine verilen cevapta, “Bakanlığımızca deprem bölgesinde, enkaz altından çıkarılmış yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz ve/veya kendini ifade edemeyen refakatçisi olmayan veya yakını vefat ettiği tespit edilen çocuklara ilişkin güncel bilgiler deprem sürecinde kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına Bakanlığımız resmi sosyal medya hesaplarından şeffaf bir şekilde düzenli olarak paylaşılmıştır” denildi.

REFAKATÇİSİ OLMAYAN BİN 912 ÇOCUK

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; cevapta deprem döneminde ailesinden ayrı düşen çocuklara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi, şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlığımızca deprem felaketi nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş/refakatçisi olmayan bin 912 çocuk Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'nde kayıt altına alınmıştır. Bakanlığımızca deprem bölgesinde, enkaz altından çıkarılmış yakınlarına ulaşılamayan, kimliksiz ve/veya kendini ifade edemeyen, hastanelerde tedavisi devam eden çocuklar süreçte yakından takip edilmiş, tedavisi tamamlanan çocuklar Bakanlığımız çocuk bakım kuruluşlarında korunma ve bakım altına alınmıştır.”

’DERİNGÖRÜ PROGRAMI’ İLE BİN 912 ÇOCUĞUN BİN 874'Ü YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Önergeye verilen cevapta söz konusu çocukların ailelerine teslimi için yürütülen çalışmalara dair de bilgi verilerek şöyle denildi:

“Kuruluşlarımıza alınan çocuklarımızın öncelikle ailesi/yakınlarına ulaşılmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle yürütülerek çocuklar ailelerine teslim edilmiştir. Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında yapılan iş birliği neticesinde TÜBİTAK tarafından geliştirilen 'Deringörü' yüz tanıma programı kullanılmıştır. Yapılan DNA eşleşmeleri ve kimlik kontrolü, kimliklendirme ve mesleki çalışmalar sonucunda bin 874 çocuk ailesine/aile yakınlarına teslim edilmiştir”

22 ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARINDA BAKILMAKTA VE KORUNMAKTADIR

Bakanlık yanıtında ailelerine teslim edilen çocuklar dışındaki 15 çocuğun bakım ve koruma altına alındığı, 6 çocuğun aile odaklı hizmetlerden faydalandırıldığı, 1 çocuğun hastanedeki tedavisinin devam ettiği ifade edildi ve “Çocuklar, yaş ve cinsiyet durumlarına uygun Bakanlığımıza bağlı çocuk bakım kuruluşlarında bakılmakta ve korunmaktadır” denildi.

Korunma ihtiyacı olduğu tespit edilen çocukların bakanlıkça korunma ve bakım altına alınarak kuruluş bakımı hizmetinden ya da yakın çevre/akraba koruyucu aile hizmetinden faydalandırıldığı kaydedildi. Bakanlık kayıtlarında bulunan 16 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini de verdi.

Bakanlık çocukların bazı vakıflara gönderildiği iddiasını da reddetti, açıklamada, çocukların hiçbir şekilde üçüncü şahıs, kurum, dernek, vakıf gibi yerlere yerleştirilmediği kaydedildi.

ÇOCUKLAR GÜVENDE EKİPLERİ

Depremden etkilenen çocukların risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için Çocuklar Güvende Ekipleri ve öksüz ve yetim hizmet birimleri aracılığıyla izleme ve takip çalışmaları yapıldığı ifade edilen cevapta “Çocuklar Güvende Ekipleri aracılığıyla izleme ve takip çalışmaları kapsamında depremden etkilenen çocuklara yönelik hane ziyareti gerçekleştirilmiş olup ihtiyaçları doğrultusunda gerekli sosyal hizmet müdahalelerinde bulunulmuştur” denildi.