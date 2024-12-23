Kırşehir Trafiğinde Helikopter Destekli Denetim

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarması; Kırşehir - Aksaray Otoyol Gişeleri'nde havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde helikopter ve caycrocopter kullanıldı.

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Kırşehir Trafiğinde Helikopter Destekli Denetim

2021 - 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi içerisinde; helikopter ve cayrocopter gibi hava araçlarıyla yapılan denetimler, trafik güvenliğini sağlama ve ihlalleri önleme gayesi taşıyor.

Kırşehir Trafiğinde Helikopter Destekli Denetim - Resim : 1

TELEFON KULLANAN SÜRÜCÜLER YAKIN TAKİPTE

Yapılan denetimlerde, özellikle ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere, şehirlerarası karayollarında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücüler mercek altına alındı.

Jandarma ekipleri; etkin ve yoğun denetim faaliyetleriyle sürücüleri trafik kurallarına uymaya teşvik etmeyi hedefliyor.

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Kaynak: İHA

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