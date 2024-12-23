Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün sebep olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki iki yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA