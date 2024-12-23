İstanbullu Stresten Patlayacak! Mutluluk Seviyesi Diplerde

İPA'nın yayımladığı son İstanbul Barometresi raporunda, kentte yaşayan vatandaşları stres durumlarına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İstanbullular, kasım ayına göre verdikleri puanlarda İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,1 oldu. Mutluluk seviyesi ise 5,2'de kaldı.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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İstanbullu Stresten Patlayacak! Mutluluk Seviyesi Diplerde

İstanbul Planlama Ajansı’nın ‘İstanbul Barometresi İstanbul Gündemi Araştırması’ isimli çalışması, Hayat pahalılığı, trafik, kalabalık gibi birçok problemle mücadele eden İstanbulluların stres durumuna ilişkin çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

İstanbullu Stresten Patlayacak! Mutluluk Seviyesi Diplerde - Resim : 1

Kasım 2024 Raporu, 1.001 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanırken, vatandaşlara birçok soru soruldu. Katılımcıların gündeminde ekonomik sorunlar ve belediyeye ait anaokullarının kapatılmasıyla ilgili tartışmalar oldu.

İstanbullu Stresten Patlayacak! Mutluluk Seviyesi Diplerde - Resim : 2

STRES ÇOK, MUTLULUK AZ

Katılımcılara sorulan en dikkat çekici sorulardan biri de stres seviyeleriyle ilgiliydi. Vatandaşlar, 10 üzerinden duygu durumlarını puanladı ve İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,1 olarak ölçüldü. Kaygı seviyesi ise 6,4 oldu. Vatandaşların kasımdaki yaşam memnuniyeti 4,4 olurken, mutluluk seviyesi ise 5,2 oldu.

İstanbullular, 2024 yılına 5,4 puan verirken, 2025 yılından beklenti ise 5,3 puanda kaldı.

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