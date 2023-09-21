Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi Hastaneler Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araç alev alev yandı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi Hastaneler Kavşağı'nda otomobil kavşakta kırmızı ışıkta beklerken bir anda yanmaya başladı.
Sürücü araçtan inerek canını kurtarırken, otomobil alev alev yandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Kaynak: İHA
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