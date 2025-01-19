Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Ermenistan'da Yakalandılar

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Ercan Yılmaz ile yine kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan ile yapılan görüşmelerin ardından ekipler tarafından Türkiye’ye getirildiği belirtildi.

BİRİ 15 BİRİ 6 YILDIR ARANIYORDU

Bakanlık açıklamasında, Ercan Yılmaz’ın 15 yıldır 43 yakalama emri ile Türkiye’de; 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıldığı ifade edilirken, Yılmaz’ın kamuoyunda Barış Boyun suç örgütü olarak bilinen yapıyla da bağlantılı olduğu bilgisi verildi.

Türkiye’ye getirilen bir diğer isim olan İbrahim Kaymak’ın da Türkiye’de 10 yakalama emri ile 6 yıldır arandığı; Interpol tarafından ise 1 yıldır kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi