Fırtına Sonrası Seralarda Büyük Hasar

Sinop'un Mertoğlu köyünde etkili olan fırtına bölgede bulunan yaban mersini üretimi için kullanılan seralara zarar verdi.

Bazı seraların çatısını uçuran, bazılarının da naylonlarını yırtan fırtına maddi hasara yol açtı. Etkili olan fırtına nedeniyle seraların üzerinde bulunan plastikler yırtılarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA