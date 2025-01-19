Fırtına Sonrası Seralarda Büyük Hasar

Sinop'ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına bölgede bulunan bazı seralarda maddi hasara neden oldu. Seraların üstünü örtmek için kullanılan plastikler yırtılarak kullanılamaz hale geldi.

Fırtına Sonrası Seralarda Büyük Hasar

Sinop'un Mertoğlu köyünde etkili olan fırtına bölgede bulunan yaban mersini üretimi için kullanılan seralara zarar verdi.

Fırtına Sonrası Seralarda Büyük Hasar - Resim : 1

Bazı seraların çatısını uçuran, bazılarının da naylonlarını yırtan fırtına maddi hasara yol açtı. Etkili olan fırtına nedeniyle seraların üzerinde bulunan plastikler yırtılarak kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

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