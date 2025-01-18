Meteoroloji’den İki İle 'Fırtına' Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Analiz ve Tahmin Merkezi, bölgede etkili olacak hava koşullarıyla ilgili olarak, "Orta Karadeniz’de (Kastamonu-Samsun arası) rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir " şeklinde bir açıklama yaptı.

Fırtınanın, deniz ve kara ulaşımında aksamalara yol açabileceği, özellikle denizcilere yönelik tehlike arz edebileceği belirtiliyor. Meteorolojik uzmanlar, fırtınanın etkili olacağı sürece denizlerde dalga yüksekliğinin 3-5 metreye kadar çıkabileceği uyarısını yaptı. Bu nedenle, denizdeki teknelerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: İHA