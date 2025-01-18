Meteoroloji’den İki İle 'Fırtına' Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz’de, özellikle Kastamonu ile Samsun arasında hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkabilecek kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den İki İle 'Fırtına' Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Analiz ve Tahmin Merkezi, bölgede etkili olacak hava koşullarıyla ilgili olarak, "Orta Karadeniz’de (Kastamonu-Samsun arası) rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir " şeklinde bir açıklama yaptı.

Fırtınanın, deniz ve kara ulaşımında aksamalara yol açabileceği, özellikle denizcilere yönelik tehlike arz edebileceği belirtiliyor. Meteorolojik uzmanlar, fırtınanın etkili olacağı sürece denizlerde dalga yüksekliğinin 3-5 metreye kadar çıkabileceği uyarısını yaptı. Bu nedenle, denizdeki teknelerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

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