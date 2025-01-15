Kış Aylarında Derde Derman Doğal Sağlık İksiri: Hastalar Aktara Koştu, Kilo Kilo Satılıyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip gibi hastalıklarda artış yaşanmaya başladı. Hastalar ve hasta olmak istemeyeler ise soluğu aktarda aldı. Kilis'te bir aktar, zahtere ilginin yoğun olduğunu ve kilo kilo satıldığını söyledi.

Kış Aylarında Derde Derman Doğal Sağlık İksiri: Hastalar Aktara Koştu, Kilo Kilo Satılıyor

Kilis'te yaşayan ve 25 yıldır aktarlık yapan 59 yaşındaki Ahmet Dokuzoğlu, zahterin şifa kaynağı olması ve bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle kış aylarında yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Dokuzoğlu, Kilis ve çevre illerde toz halindeki zahterin zeytinyağı ile kahvaltıda ve kurutulan zahterin ise demlenerek çay şeklinde tüketilebildiğini belirtti.

Dokuzluoğlu, “Kilis'te zahter her gün kahvaltıda mutlaka yer alır. Zahter, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Bunun yanı sıra zahterin salamurası yapılır, kış aylarında çayı demlenir ve içilir” dedi.

Kış Aylarında Derde Derman Doğal Sağlık İksiri: Hastalar Aktara Koştu, Kilo Kilo Satılıyor - Resim : 1

KALBE DE DERMAN

Zahterin bağışıklığı da kuvvetlendirdiğini ifade eden Dokuzoğlu, “Zahter, hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de kalp sağlığını koruyor. Halkımız zahteri bir lezzet kaynağı olduğu kadar şifa kaynağı olarak da görüyor” şeklinde konuştu.

Kış Aylarında Derde Derman Doğal Sağlık İksiri: Hastalar Aktara Koştu, Kilo Kilo Satılıyor - Resim : 2

'DAĞLARDA YETİŞİYOR'

Zahterin her yaştan insan tarafından tüketilebileceğini belirten Dokuzoğlu, “Zahter, 2 yaşındaki bir çocuktan 70 yaşındaki bir bireye kadar herkes tarafından tüketilen bir bitkidir. Doğal haliyle dağlarda kendiliğinden yetişir. Ekimi veya ilaçlanması yapılmaz, tamamen doğaldır” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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