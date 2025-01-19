Sahilde Korkutan Manzara, Görenlerin Kanı Dondu, Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu
Tekirdağ’da sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sahilde 2 metre 66 santim uzunluğunda ölü köpek balığı bulundu.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde herkesin görünce hayrete düştüğü bir olay yaşandı. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında dondu kaldı. Ölü köpek balığının kıyıya vurduğu görüldü.
200 KİLO AĞIRLIĞINDA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri bölgeye gelerek balık üzerinde inceleme yaptı. Camgöz cinsi köpek balığının 200 kilo ağırlığında, 2 metre 66 santim uzunluğunda olduğu tespit edildi. Ölü köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alındı.
Kaynak: DHA
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