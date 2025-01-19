Sahilde Korkutan Manzara, Görenlerin Kanı Dondu, Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu

Tekirdağ’da sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sahilde 2 metre 66 santim uzunluğunda ölü köpek balığı bulundu.

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Sahilde Korkutan Manzara, Görenlerin Kanı Dondu, Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde herkesin görünce hayrete düştüğü bir olay yaşandı. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında dondu kaldı. Ölü köpek balığının kıyıya vurduğu görüldü.

Sahilde Korkutan Manzara, Görenlerin Kanı Dondu, Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu - Resim : 1

200 KİLO AĞIRLIĞINDA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri bölgeye gelerek balık üzerinde inceleme yaptı. Camgöz cinsi köpek balığının 200 kilo ağırlığında, 2 metre 66 santim uzunluğunda olduğu tespit edildi. Ölü köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alındı.

Sahilde Korkutan Manzara, Görenlerin Kanı Dondu, Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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