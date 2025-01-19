Mahalleli Çığlık Çığlığa Kaldı, Bomba Gibi Patladı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı binada patlayan saç spreyi kutuları büyük panik yaşattı. Sesi duyan bina sakinleri çığlık çığlığa kendini sokağa attı.

Mahalleli Çığlık Çığlığa Kaldı, Bomba Gibi Patladı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde öğle saatlerinde 4 katlı apartmanın birinci katında yürekler ağza geldi. İnci Öztürk’e ait dairenin balkonundaki saç sprey kutuları büyük bir gürültüyle bomba gibi patladı.

Panik içinde kalan bina sakinleri korkuyla kendini sokağa attı. Öztürk’ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, balkondaki yangına müdahale edip, alevleri kısa sürede söndürdü.

Mahalleli Çığlık Çığlığa Kaldı, Bomba Gibi Patladı - Resim : 1

“BİR ŞEY PATLADI, ÇOK BÜYÜKTÜ”

Dehşeti yaşayan bina sakinlerinden İnci Öztürk, "Sakin olun, komşularıma bir şey oldu mu, komşularım" diyerek komşularına sarıldı. Öztürk, “Balkonda bir şey patladı. Çok büyüktü, alev çıktı" dedi.

Mahalleli Çığlık Çığlığa Kaldı, Bomba Gibi Patladı - Resim : 2

“ÇOK KORKTUK”

Apartmanda oturanlardan İsmail Çıngır, “Saç spreyi patlamış. İki kadın, birinin gözü görmüyor tedbir amaçlı ambulansa götürdüler" diye konuştu .Hediye Kulak ise “Çok kuvvetli patladı. Çok korktuk. Kendilerine bir şey oldu sandık ama olmamış çok şükür” dedi.

Kaynak: DHA

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