Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA