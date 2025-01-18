Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e Fırtına Uyarısı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisi azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.
Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kaynak: AA