Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisi azalacak.

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji’den İki İle 'Fırtına' UyarısıMeteoroloji’den İki İle 'Fırtına' UyarısıYaşam

Kaynak: AA

Etiketler
Meteoroloji
Samsun'da Bir Ayda Dört Kez... Trafikte Şaşkına Çeviren Anlar Samsun'da Bir Ayda Dört Kez... Trafikte Şaşkına Çeviren Anlar
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu
Baskın Yapılan Evden Çıkanlar Şoke Etti, Uyuşturucu Ararken Buldukları Korkuttu Baskın Yapılan Evden Çıkanlar Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
81 İlde Faturalarda Yeni Dönem: Artık Herkes Faturaları Böyle Ödemek Zorunda 81 İlde Faturalarda Yeni Dönem: Artık Herkes Faturaları Böyle Ödemek Zorunda
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Erkeklerin En Çok Aldattığı Yaş Aralığı Belli Oldu: Psikologlar Doğruladı Erkeklerin En Çok Aldattığı Yaş Aralığı Belli Oldu: Psikologlar Doğruladı