Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 4 ay süreyle yasaklandı

Kırklareli Valiliği'nce, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yaklaşık 4 ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

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Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 4 ay süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem nedeniyle Kırklareli, Demirköy ile Vize orman işletme müdürlükleri koordinesinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran ile 30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı ifade edilen açıklamada, orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık ve arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanların yasaktan muaf oldukları kaydedildi.

Ormanlık alanlara yakın noktalarda düğün, havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılmasına izin verilmeyeceği anlatılan açıklamada, şunlar bildirildi:

"Ormanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşları, muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi yasaklanmıştır. Ruhsatlı ve kontrollü girilenler hariç, orman çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar, yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir."

Açıklamada, yasağa aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağı vurgulandı. 

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