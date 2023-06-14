Kırklareli’nde kimya tesisinde patlama

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir kimya tesisinin hammadde deposunda meydana gelen patlamada fabrika personellerinden 3 kişi yaralandı, kurt cinsi 1 köpek yaşamını yitirdi.

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Kırklareli’nde kimya tesisinde patlama

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir kimya tesisinin hammadde deposunda patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken, bir köpek de yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan Aykim Kimya Tesisinin hammadde deposunda patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ile birlikte AFAD ve olay yeri inceleme ekibi intikal etti.

Patlama sonrası fabrika personellerinden 3 kişinin yaralandığı, kurt cinsi bir köpeğin de yaşamını yitirdiği bildirildi. Patlamada yaralanarak Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen 3 kişiden ikisi zehirlendiği, 1 personelin ayak bölgesinde ise yanıklar oluştuğu ifade edildi.

Fabrikanın nitrik asit deposunda meydana gelen patlama sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin devam ettiği, AFAD ekiplerin tesisle kimyasal gaz ölçümü yaptığı ve olay yerine girişlerin yasaklandığı bildirildi.

 

Kaynak: İHA

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