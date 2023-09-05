Kırklareli'de sel felaketi! Kayıp olan 5 kişiden biri hayatını kaybetti

Kırklareli'de meydana gelen aşırı yağış sele dönüştü. Kayıp olan 5 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Kırklareli’nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı.

Yaşanan sel felaketinde 5 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Kayıplardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kırklareli’nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde şiddetli yağışta sokaklar hasar görürken, bazı evleri su bastı.
Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler hayatı felç etti. Demirköy ilçesinde sokaklar adeta dereye dönüşürken ilçede bulunan bazı evleri su bastı. Şehrin bazı noktalarında taşan sular sebebiyle çeşitli hasarlar meydana geldi. Kısa sürede harekete geçen ekipler sıkıntılı notalarda çalışma başlattı. Su basan evlerde ise tahliye işlemi gerçekleştiriliyor.

Demirköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef İlçemizde iki gündür aşırı yağışlar sebebiyle bir sel felaketi yaşadık. Bu duruma karşın yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren sahadayız, ekiplerimizle birlikte mağduriyetlerin gidermek için çalışıyoruz. Tüm sıkıntılı noktalara hızla müdahale ettik ve ediyoruz. Geçmiş olsun Demirköy” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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