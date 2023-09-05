Bir günde 36 yıldırım kaynaklı orman yangını!

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 4 Eylül tarihinde yıldırım kaynaklı 36 adet yangın çıktı.

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 4 Eylül tarihinde yıldırım kaynaklı 36 adet yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

40 derece sıcakların hemen ardından Eylül ayı başında başlayan sağanak yağmurlar nedeniyle yıldırım yangınlarındaki sayı da arttı. Yıldırım kaynaklı yangınların en çok meydana geldiği gün 4 Eylül Pazartesi günü oldu

Başta Marmaris olmak üzere bölgede çok sayıda yıldırım kaynaklı yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “4 Eylül 2023 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde, ormanın kahramanları 36 adet yıldırım kaynaklı yangına müdahale edip söndürdü. Ellerinize sağlık” ifadesini kullandı.

36 yıldırım yangının 9 adedi Marmaris ve civarında meydana geldi. Yıldırım yangınlarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevli hava ve kara ekipleri müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yıldırım kaynaklı yangınlardan sahile yakın bölgelerde karadan ulaşımın olmadığı noktalarda yangınlarına deniz üzerinden teknelerle ulaşılarak müdahale edildi.

Son olarak Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde uzun yıllar ortalamasına göre yılda çıkan orman yangınlarının yüzde 30’u yıldırım kaynaklı olarak kayıtlara geçti. Bu yangınların büyük bölümü daha büyümeden tek noktada müdahale edilerek söndürüldü.

Kaynak: İHA

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