Bakan Fidan Yunan mevkidaşıyla ortak açıklama yaptı: Üst düzey temasların canlanması olumlu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Ankara'daki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yunan hükümeti ve halkının ülkemizdeki deprem felaketinden sonra uzattığı yardım eli için kendisi buradayken teşekkür etmek istiyorum tekrar. Yunanistan'da son dönemde yaşanan orman yangınlarından dolayı kendisine bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Komşumuz Yunanistan'a her zaman için yardıma hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Yunanistan ile ilişkilerimizde yeni ve olumlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen NATO zirvesi esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı bir araya gelmişlerdi. O dönemde iki lider tekrar olumlu bir hava içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınmasını, sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda fikir birliğine varmışlardı. Dışişleri bakanlarına da bu konuda görev vermişlerdi.

Biz de bugün liderlerimizin o görüşmede ele aldıkları konuların takibini yaptık. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı inceledik. İki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya gelecekler. Ekim ayında da Yunanistan'da bakan yardımcılarımız düzeyinde siyasi istişarelere ve ortak eylem planı toplantıları gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde güven artırıcı önlemler ve istişari görüşmeler toplantılarının da yapılması gündemimizde. Yıl sonunda önce Selanik'te liderlerimizin başkanlıklarında yüksek düzeyli iş birliği konseyinin 5. toplantısını yapmayı öngörüyoruz. Diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanması bizim için olumlu bir gelişme. Bunun sürdürülmesine yönelik karşılıklı irademizi meslektaşım ile birlikte teyit ettik.

Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine inancımızı yineledik. Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk.

Kaynak: Gerçek Gündem