Kayseri'de genç bir kadın yaşamına son verdi!
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde babasıyla birlikte yaşadığı öğrenilen F.M., gece saatlerinde evinde kendini asarak yaşamına son verdi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 23 yaşındaki genç kız, kendini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre ilçede babasıyla birlikte yaşadığı öğrenilen F.M., gece saatlerinde evinde kendini asarak intihar etti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Genç kadının cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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