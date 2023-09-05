Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan Başkanlığında Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinin yansımalarının ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.
Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmesi beklenirken, görüşmenin yansımaları da ele alınacak.
Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.
Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.