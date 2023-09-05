Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan Başkanlığında Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinin yansımalarının ele alınması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmesi beklenirken, görüşmenin yansımaları da ele alınacak.

Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

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