Kırıkkale'de Zehir Tacirleri Tutuklandı

Kırıkkale'de üzerlerinde uyuşturucu hap ile yakalanan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.A. ve Y.B.'nin üzerinde 392 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA