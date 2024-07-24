Kayseri'de Kuraklığın Fotoğrafı

Kayseri'nin doğal güzellikleriyle simge haline gelen Erciyes Dağı eteklerinde bulunan, başta kamp turizmi ve yaylacılar olmak üzere birçok misafir ağırlayan Tekir Göleti kurudu.

Erciyes Dağı'nda Deliçay Deresi üzerine kurulan Tekir Göleti kurumaya yüz tuttu. Temelden 19,50 metre yüksekliğe sahip olan, 2 bin 750 metreküp su depolayan göletteki su, şehirde etkisini sürdüren sıcak havalar ve yağışın beklenen seviyede olmaması nedeniyle metrelerce çekildi.

Tekir Göleti'nin önceki ve sonraki hali, kuraklık tehlikesini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA