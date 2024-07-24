AKP'li Belediye 16 Taşınmazı Sattı! İhalelerden Milyonlar Yağdı

AKP'li belediyeler, taşınmazları ihaleye açmaya devam ediyor. Son olarak AKP'li Kocasinan Belediyesi 16 taşınmazı sattı. Belediye ihalelerden 50 milyon 490 bin TL gelir elde etti.

AKP'li Belediye 16 Taşınmazı Sattı! İhalelerden Milyonlar Yağdı

AKP'li Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 adet taşınmaz için ihale düzenledi. Belediye ihalelerde toplam 50 milyon 490 bin Türk Lirası gelir elde etti.

Belediye meclis salonunda yapılan ihaleyi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar açtı. Encümen huzurunda açık ve kapalı usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde 16 adet villa arsası taşınmaz satışa sunuldu.

Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne ait 10 adet villa arsanın satışı ise önümüzdeki günlerde tekrardan ihaleyle satışı gerçekleştirileceği öğrenildi.

'VATANDAŞLARIMIZA HİZMET OLARAK DÖNÜYOR' DEDİ

Başkan Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

“Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan’ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”

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Kaynak: İHA

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