Kahreden Şofben Faciası! Baba ve Kızından Acı Haber

Kırıkkale’de baba ve kızından haber alamayan Onur Ersoy eve gittiğinde acı durumla karşılaştı. Babası ve kız kardeşinin cansız bedeniyle karşılan Ersoy durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler baba ve kızının ölümüne evde bulunan tüplü şofbenden sızan gazın neden olduğu belirlendi.

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Kahreden Şofben Faciası! Baba ve Kızından Acı Haber

Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'taki bir müstakil evde edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Fikri Ersoy ve 31 yaşındaki kızı Seher Ersoy ile iletişim kuramayan Onur Ersoy, durumu kontrol etmek için evlerine gitti.

ACI MANZARA

Kapıyı açmadıkları için içeridekilerin durumunu görmek amacıyla mutfaktaki camdan içeri bakan Onur Ersoy, babası ve kız kardeşinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz şirketi yetkilileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Seher Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edilirken, Fikri Ersoy hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre, baba ve kızının ölümüne evde bulunan tüplü şofbenden sızan gazın neden olduğu belirlendi.

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Kaynak: ANKA

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