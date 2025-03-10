Numan Kurtulmuş’tan Birlik ve Barış Mesajı: 'Terörsüz Türkiye, Bölgenin Geleceğine Katkı Sağlayacak'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Numan Kurtulmuş, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında Türkiye’nin birliğinin son 40 yılında terör örgütleri üzerinden hedef alındığını vurgulayan Kurtulmuş, terörün tamamen sona erdirilmesi sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. “Terör örgütünün silah bırakması, sadece Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için tarihi bir adımdır” diyen TBMM Başkanı, Türkiye’nin bu süreçte iç huzurunu koruyarak bölgesel istikrara öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

'TÜRKİYE, KARDEŞLİK VE BİRLİK İÇİN TARİHİ SORUMLULUK TAŞIYOR'

Kurtulmuş, özellikle Ortadoğu’da mezhepsel ve etnik çatışmaların ülkeleri paramparça ettiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu süreçte bir istikrar merkezi olarak hareket ettiğini belirtti. Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan’da yaşanan iç savaşların bu ülkeleri büyük bir yıkıma sürüklediğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye’nin bu tür senaryoların dışında kalması gerektiğini ifade etti.

SURİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Suriye konusunda Türkiye’nin ilk günden beri tutarlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Kurtulmuş, “Suriye’nin egemen bütünlüğünün korunması, tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği bir yönetimin kalıcı hale gelmesi en büyük beklentimizdir” dedi. Türkiye’nin bölgedeki tüm yasa dışı grupların ortadan kalkmasını ve mevcut unsurların Suriye ordusu altında birleşmesini desteklediğini belirtti.

'MEZHEP VE ETNİK AYRIŞMALARA KARŞIYIZ'

Kurtulmuş konuşmasında, Türkiye’nin geçmişte mezhep ve etnik kimlikler üzerinden bölünmeye çalışıldığını, ancak milletin bu oyunlara gelmediğini söyledi. “Çorum ve Maraş olayları gibi acı hatıralarımız var. Türkiye’de mezhep veya meşrep tartışmalarını kimse körükleyemez” diyen Kurtulmuş, toplumun tüm kesimlerinin birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

'TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİ BÖLGEYE ÖRNEK OLACAK'

Son olarak, Türk medyasının bu süreçte oynadığı rolün önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, terörün gündemden tamamen çıkarılmasının bölgeye de barış getireceğini ifade etti. “Terörsüz bir Türkiye, bölgede terörün sona ermesi için de ilk adım olacaktır. 85 milyon olarak kardeşlik ruhumuzu güçlendirmeli ve bu iklimi tüm bölgeye yaymalıyız” dedi.

Kurtulmuş’un mesajları, Türkiye’nin hem iç bütünlüğünü koruma hem de bölgesel barışa katkı sağlama yönündeki kararlılığını ortaya koyarken, terörün sona ermesi konusunda tüm kesimlerin desteğinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi