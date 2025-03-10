Özgür Özel, Ön Seçim Çağrı Merkezi Çalışanlarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren, ön seçim hazırlık sürecinde çağrı merkezi aramalarını yapan Gençlik Kolları üyesi gençleri ziyaret etti.

Özgür Özel, Ön Seçim Çağrı Merkezi Çalışanlarını Ziyaret Etti

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu 23 Mart ön seçimi için hazırlıklar sürüyor.

Özgür Özel, Ön Seçim Çağrı Merkezi Çalışanlarını Ziyaret Etti - Resim : 1

CHP Genel Merkezi’nde dün çalışmalarına başlayan ön seçim çağrı merkezi çalışmaları kapsamında, 100’er kişilik gruplardan sorumlu ve ilçe başkanlıkları tarafından atanan 17 bin 422 grup sorumlusu, çağrı merkezindeki 60 kişilik grup tarafından tek tek aranarak ön seçime ilişkin bilgilendirilecek.

Özgür Özel, Ön Seçim Çağrı Merkezi Çalışanlarını Ziyaret Etti - Resim : 2

CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koordinasyonunda eğitimlerine başlayan grubun, toplam 1 milyon 744 bin 588 üyeye ulaşılması hedeflenen çalışmalarının 3 gün sürmesi planlanıyor.

Özgür Özel, Ön Seçim Çağrı Merkezi Çalışanlarını Ziyaret Etti - Resim : 3

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM salonunda çalışmaları devam eden çağrı merkezi ekibini ziyaret etti. CHP Lideri Özel, Gençlik Kolları üyesi gençlerin oluşturduğu ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

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Kaynak: ANKA

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