Bayram yolunda feci kaza: 3 yaralı

Kırıkkale’de demir korkuluğa çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun D200 Karayolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 06 PMN 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir korkuluğa çarptı. Kazada aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü B.G. (52) ile yolculardan K.G. (47) ve A.C.G. (22) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.C.G.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin kaza alanında yaptığı çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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