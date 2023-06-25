Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramı tatili dün itibarı ile başladı. Tatil planı yapanlar, bayramda hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 günlük tatil boyunca 7 ilde yağmur beklenirken yurt genelinde güneşin etkili olacağını bildirdi. Ayrıca birçok ilde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayramda hava durumunu şöyle değerlendirdi:

"Bayrama kadar yaz sıcakları beklenirken, bayramın ilk günü yağışlı hava geri dönecek. Çarşamba gününden sonra 10 gün yağış yok. Bayramın birinci günü yağış olacak.

Sıcaklık bugün İstanbul'da 27 derece. Hafta sonu yaz sıcakları başlıyor. Nem fazla olduğu için hissettiğimiz sıcaklık fazla ve biraz daha bunalıyoruz. Bayramın birinci günü sıcaklıklar azalıyor ve özellikle Marmara Bölgesi'nden itibaren yağış başlıyor.

Bayramda yağışların özellikle, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor."

25 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 31°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 27°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 38°C

Az bulutlu ve açık