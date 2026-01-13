Kırık Camdan Girdiği Otomobilde Yanarak Can Verdi! 3 Çocuk Babasının Ölümünde Yürek Burkan Detay

Kağıthane’de soğuktan korunmak amacıyla tamirhane önünde park halindeki otomobile giren bir kişi, çıkan yangında yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin Cemal Ertürk olduğu belirlendi. Boşandığı ve üç çocuk babası olan Ertürk’ün, kirasını ödeyemediği için evden çıkarıldığı ve bir süredir sokakta yaşadığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kırık Camdan Girdiği Otomobilde Yanarak Can Verdi! 3 Çocuk Babasının Ölümünde Yürek Burkan Detay
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 03.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi soğuk havadan korunmak için tamirhane önüne bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi.

Kırık Camdan Girdiği Otomobilde Yanarak Can Verdi! 3 Çocuk Babasının Ölümünde Yürek Burkan Detay - Resim : 1

Araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kırık Camdan Girdiği Otomobilde Yanarak Can Verdi! 3 Çocuk Babasının Ölümünde Yürek Burkan Detay - Resim : 2

ISINMAK İÇİN GİRDİĞİ ARAÇTA YANARAK CAN VERDİ

Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, ölen kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanan otomobilin sahibiyle, tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağırıldı. Otomobilin yaklaşık 1 aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu öğrenildi.

Kırık Camdan Girdiği Otomobilde Yanarak Can Verdi! 3 Çocuk Babasının Ölümünde Yürek Burkan Detay - Resim : 3

EVDEN KİRASINI ÖDEYEMEYİNCE ÇIKARILMIŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopside ölen kişinin 66 yaşındaki Cemal Ertürk olduğu tespit edildi.

Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk’ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi. Ertürk’ün cenazesi Gazi Cemevi'nde kılınan namazın ardından memleketi Sivas’ın Zara ilçesinde toprağa verildi.

Feci Kazada Münevver Karabulut Detayı! İkisi de Hayatını KaybettiFeci Kazada Münevver Karabulut Detayı! İkisi de Hayatını KaybettiGüncel
Cenaze Yolunda Feci Kaza: 22 Yaralı VarCenaze Yolunda Feci Kaza: 22 Yaralı VarGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Kağıthane Yangın
Son Güncelleme:
Feci Kazada Münevver Karabulut Detayı! İkisi de Hayatını Kaybetti Feci Kazada Münevver Karabulut Detayı! İkisi de Hayatını Kaybetti
Cenaze Yolunda Feci Kaza: 22 Yaralı Var Cenaze Yolunda Feci Kaza, 22 Yaralı Var
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye Basıldı ABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye Basıldı
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında
Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor
Kartal Adliyesi'nde Silah Sesleri: Savcı, Hakimeyi Vurdu! Savcı, Hakimeyi Vurdu!
En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor En Düşük Emekli Maaşında Tarihi Adım: Devlet Kesenin Ağzını Açıyor, Kalıcı Destek Geliyor