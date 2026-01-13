Feci Kazada Münevver Karabulut Detayı! İkisi de Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yılbaşı günü kazada ölen iki kişinin Münevver Karabulut'un amcası Hüseyin Karabulut ile yengesi Hafize Karabulut olduğu ortaya çıktı.

Feci Kazada Münevver Karabulut Detayı! İkisi de Hayatını Kaybetti
Edinilen bilgiye göre, 01 Ocak 2026 günü saat 15.57 sıralarında Susurluk Ömerköy mevkiinde İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan 34 FBC 585 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine ekipler saat 15.59'da harekete geçti. Karesi Grup Amirliği'nden 1 araç ve 4 personel olay yerine sevk edilirken, ekipler saat 16.23'te kaza mahalline ulaştı. Yapılan incelemede, araçta 1 sürücü ve 2 yolcunun bulunduğu belirlendi.

2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ailesi, yeni yılda yaşanan bu trafik kazasıyla bir kez daha acı haberle sarsıldı. Kaza sonucu otomobilde bulunan Hafize Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Feci Kazada Münevver Karabulut Detayı! İkisi de Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut'un cenazeleri, Bolu ili Mengen ilçesi Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

