Cenaze Yolunda Feci Kaza: 22 Yaralı Var

Mehmet Şirin'in kullandığı ve İstanbul'dan Malatya'ya gittiği öğrenilen midibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Karahalka mevkisinde devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

22 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 3'ü ağır 22 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Midibüstekilerin, Malatya'ya bir yakınlarının cenazesini defnetmek üzere gittikleri öğrenildi.

