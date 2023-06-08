Kirasını 22 kuruş eksik yatırdı, mahkeme tahliye kararı verdi

Mahkeme; kirasını 22 kuruş eksik yatıran kiracıyı haksız bularak tahliye kararı verdi.

Kirasını 22 kuruş eksik yatırdı, mahkeme tahliye kararı verdi

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde 7 yıldır ahşap dekorasyon ürünleri ticareti yapan Suat Eken’in dükkan sahibi, 4 bin 700 TL olan kirasını 14 bin TL’ye çıkarmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Eken, kirayı yasal oranlar çerçevesinde artırdı. Eken, artış yaptığı kirayı 22 kuruş eksik olarak 7 bin 453 lira olarak yatırınca, dükkan sahibi tarafından mahkemeye verildi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi, Eken’i haksız bularak, iş yerinden tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca 22 kuruş üzerinden yüzde 20 icra inkar tazminatının da kiracıdan alınmasına hükmetti.

Karara tepki gösteren işletme sahibi Suat Eken, şöyle konuştu:

"2017 yılından beri çalıştırdığım işletmemin dükkan sahibi, 4 bin 700 TL olan kira bedelini 14 bin TL’ye yükseltti. Ancak bu talebini kabul etmeyerek, yasaların bana tanıdığı artış yoluna gittim. İlk ödemede 22 kuruş eksik ödeme yapmışım. Daha sonra bunu düzelterek fazlasını ödedim ve her ayın dekontunu da kendisine attım. Dükkan sahibi 22 kuruşu bahane ederek avukatı aracılığıyla bana dava açmış. 6 Haziran’da görülen davada, bir üst mahkemeye itiraz yolu kapalı olmak üzere tahliye kararı verildi. Ben bu adaletsizliği kınıyorum ve gereğinin yapılmasını istiyorum."

Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresiyle yaptığı görüşmeyi yazdı: "Bir daha aday olmayacağım" Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresiyle yaptığı görüşmeyi yazdı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Çiçeklerinizin ömrünü uzatıyor... Sadece dibine eklemeniz yeterli oluyor Çiçeklerinizin ömrünü uzatıyor... Sadece dibine eklemeniz yeterli oluyor
Besin değerini yok etmeyin - Mantarı hızlıca temizleme tekniği Besin değerini yok etmeyin - Mantarı hızlıca temizleme tekniği
ÇOK OKUNANLAR
Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor? Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Uzmanlardan rekor üstüne rekor kıran dolar ve altın için uyarı geldi! "Sakın bunu yapmayın" Uzmanlardan rekor üstüne rekor kıran dolar ve altın için uyarı geldi!
Onlara karşı koymak mümkün değil: En seksi burçlar açıklandı En seksi burçlar açıklandı
Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih Emekli maaşı zammında son rakam netleşti