İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı birimler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün Sancaktepe, Sultanbeyli, Bahçelievler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda adrese yapılan baskında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 7 kilo 10 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid, 1 kilo 950 gram marihuana, 4 bin 204 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 430 lira para ile bir av tüfeği ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan 16 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Onlarla zaman çok çabuk geçiyor! En sempatik 4 burç... Onlarla zaman çok çabuk geçiyor! En sempatik 4 burç...
Midelerinde 84 uyuşturucu kapsülle yakalandı: Adliyeye sevk edildi Midelerinde 84 uyuşturucu kapsülle yakalandı: Adliyeye sevk edildi
İstanbul'un ortasında susturuculu infaz girişimi: Kurşun yağdırdılar İstanbul'un ortasında susturuculu infaz girişimi: Kurşun yağdırdılar
Asla erimiyor.... Asma yaprağını meğer böyle saklamak gerekiyormuş Asla erimiyor.... Asma yaprağını meğer böyle saklamak gerekiyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor? Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Uzmanlardan rekor üstüne rekor kıran dolar ve altın için uyarı geldi! "Sakın bunu yapmayın" Uzmanlardan rekor üstüne rekor kıran dolar ve altın için uyarı geldi!
Onlara karşı koymak mümkün değil: En seksi burçlar açıklandı En seksi burçlar açıklandı
Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih Emekli maaşı zammında son rakam netleşti