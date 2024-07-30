Kiracısını Öldürüp Kaçmıştı... İYİ Partili Başkan Günler Sonra Teslim Oldu!

Eski Malatya İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, 17 Temmuz Çarşamba günü Alacakapı Mahallesi'nde borç nedeniyle husumet yaşadığı kiracısı Eyüp İshakoğlu ile sokakta karşılaştı. Yılmaz, İshakoğlu’ndan borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hakan Yılmaz, yanındaki tabancayı çekip Eyüp İshakoğlu'na ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Hakan Yılmaz olay yerinden kaçarken gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eyüp İshakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İshakoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

12 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, 12 gün sonra suç aleti tabancayla birlikte polise teslim oldu. Hakan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA