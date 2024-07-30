Amasya'da Ölümlü Kaza! Yolcu Otobüsü Yayaya Çarptı

Amasya’da bir yolcu otobüsü yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da Ölümlü Kaza! Yolcu Otobüsü Yayaya Çarptı

Amasya’da Ümit Kaya yönetimindeki Mavi Tur firmasına ait yolcu otobüsü Alparslan Türkeş Caddesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yadigar Öksüz’e çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Öksüz (60) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öksüz'ün cenazesi bugün Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Beşiktepe köyünde defnedilecek.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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