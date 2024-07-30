Real Madrid'in Yıldızı Mbappe O Kulübü Satın Alıyor

Real Madrid'in yıldızı Mbappe, bu kez farklı bir konuyla gündemde. 25 yaşındaki yıldızın Fransa'dan bir kulüp satın alacağı öğrenildi.

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Real Madrid'in Yıldızı Mbappe O Kulübü Satın Alıyor

İspanyol devi Real Madrid’e transferiyle kendisinden söz ettiren Kylian Mbappe’nin şimdi de Fransa’dan kulüp satın alacağı bildirildi.

Bedelsiz olarak eflatun-beyazlılara katılan Mbappe ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Fransız yıldızın Ligue 1'de mücadele eden Caen'ın hisselerini alacağı belirtildi.

NTV Spor’un Le Parisien'den aktardığı habere göre, Mbappe’nin Caen hisselerinin yüzde 80’ine sahip olmaya hazırlandığı öğrenildi. Fransız yıldızın bu satın alma için 15 milyon Euro ödeyeceği belirtilirken, kulübün kalan yüzde 20’lik hissesinin ise Pierre-Antoine Capton'da kalacağı kaydedildi.

Dünya yıldızı, futbola Caen altyapısında başlarken, 13 yaşında Monaco'ya imza atmıştı.

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