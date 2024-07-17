Olay Yerinden Kaçtı! Eski İYİ Partili İl Başkanı Kiracısını Öldürdü

Eski Malatya İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, kiracıyla alacak verecek meselesi yüzünden tartışması kanlı bitti. Hakan Yılmaz, dükkanında kiracı olan Eyüp İshakoğlu'nu tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Hakan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Olay Yerinden Kaçtı! Eski İYİ Partili İl Başkanı Kiracısını Öldürdü

Malatya'nın eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacağı olduğu öne sürülen aynı zamanda kiracısı 33 yaşındaki Eyüp İshakoğlu ile sokakta karşılaşınca borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hakan Yılmaz, yanındaki tabancayı çekip Eyüp İshakoğlu'na ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Hakan Yılmaz olay yerinden kaçarken gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eyüp İshakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İshakoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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