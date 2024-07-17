Ayşe Ateş Mesajları Tek Tek Paylaştı: 8 Yaşındaki Bir Kız Çocuğunu da Takip Ettirmişler

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın mesajlarını yayınlıyor.

Ayşe Ateş, birkaç gün önce paylaştığı mesajları neden sildiğini anlattı.

Ateş, 'Ahmet Yiğit Yıldırım’ın peşine adam taktığı tek kadın ben değilmişim paylaşımını kaldırdım. Çünkü öğrendim ki adını vererek bilgi toplanmasını istediği kişi yetişkin değilmiş. O günlerde 8 yaşında olan bir kız çocuğuymuş. Yarın bir gün bir çocuğun, bir kadının ya da bir başka Sinan’ın başına bir iş geldiğinde vicdanınız rahat edecek mi?' dedi.

Ayşe Ateş'in açıklaması şöyle:

'Birkaç gün önce paylaştığım “Ahmet Yiğit Yıldırım’ın peşine adam taktığı tek kadın ben değilmişim” paylaşımını kaldırdım. Çünkü öğrendim ki adını vererek bilgi toplanmasını istediği kişi yetişkin değilmiş. O günlerde 8 yaşında olan bir kız çocuğuymuş.

8 yaşındaki bir kız çocuğunu kirli işlerinize alet edecek kadar ne yaşadınız?

Bunlara açık adres, anlık konum vb. gibi kişisel verileri veren şahıslara sesleniyorum: Yarın bir gün bir çocuğun, bir kadının ya da bir başka Sinan’ın başına bir iş geldiğinde vicdanınız rahat edecek mi?

Bu suça, günaha neden ortak oluyorsunuz?'