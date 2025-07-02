Kiracılar Dikkat, Uzmanı Uyardı: O İtiraz Geçersiz Sayılabilir

Konya'da ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan tahliye taahhütnamesi üzerine yaşanan hukuk mücadelesinde Yargıtay, kiracının baskı altında imzaladığı iddiasını somut delil olmadan kabul etmeyerek taahhütnamenin geçerli olduğuna hükmetti. Uzmanlar, kararın tahliye taahhütnameleriyle ilgili hukuki belirsizlikleri giderdiğini belirtiyor. İşte detaylar...

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Kiracılar Dikkat, Uzmanı Uyardı: O İtiraz Geçersiz Sayılabilir
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Konya'da ev sahibi İ.E. ile kiracı F.B. arasında 15 Mayıs 2022'de kira sözleşmesi ve bir gün sonra 15 Mayıs 2023'te evi tahliye etmeye dair taahhütname imzalandı. Süre dolmasına rağmen kiracı evi boşaltmayınca ev sahibi tahliye için icra takibi başlattı.

Kiracı itiraz etti, mahkeme ise kiracının baskı altında imzaladığı iddiasını kabul ederek davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay, taahhütnamenin geçerli olduğuna karar verdi; kiracının baskı iddiasını somut delillerle ispatlayamadığı ve taahhütnamenin serbest iradeyle verildiği vurgulandı.

Kiracılar Dikkat, Uzmanı Uyardı: O İtiraz Geçersiz Sayılabilir - Resim : 1

Konuyu Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, Hürriyet'ten İsmail Sarı'ya değerlendirdi. Kiraz, yaptığı değerlendirmede tahliye taahhütnamesinin Borçlar Kanunu kapsamında geçerli bir belge olduğunu belirtti. Kiraz, "Taahhütname, kira sözleşmesiyle aynı tarihte değilse, baskı iddiasını ispatlamak zorlaşır" dedi.

Kiracılar Dikkat, Uzmanı Uyardı: O İtiraz Geçersiz Sayılabilir - Resim : 2

Kiracının baskı iddiasını ispatı için somut deliller gerektiğini söyleyen Kiraz, "Yargıtay, belge üzerindeki tarihin sonradan eklendiği iddiasının başka bir belgede kanıtlanmasını şart koşuyor. Tanık beyanı bu konuda yeterli değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kira süresi içinde tarafların birlikte imzaladığı ek protokollerle tahliye taahhütnamesinin geçersiz sayılabileceğini ekledi.

Kiracılar Dikkat, Uzmanı Uyardı: O İtiraz Geçersiz Sayılabilir - Resim : 3

Kiraz, boş bırakılan taahhütnamelerin de geçerli olduğunu, tarih gibi bilgilerin sonradan eklenmesi iddialarının da somut delille desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Örneğin, kiracının ev sahibine e-posta yoluyla yaptığı itiraz ve mal sahibinin kabulü gibi somut kanıtların önemli olduğunu belirtti. Ancak, bilirkişi incelemesi ile bu tür iddiaların kanıtlanmasının zor olduğunu sözlerine ekledi.

Yargıtay'ın bu kararı, tahliye taahhütnamesiyle ilgili tartışmalarda hukuki zeminin netleşmesi açısından önemli bir emsal oluşturuyor.

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Kaynak: Hürriyet

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