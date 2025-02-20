Kıraathanede Şoke Eden Ölüm

Karaman'da bir kıraathanede aniden bayılan şahıs hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kıraathanede Şoke Eden Ölüm

Karaman’da sabahın erken saatlerinde bir kıraathanede yaşanan olay, mahallede derin üzüntü yarattı. Çay ocağını açmak için gelen 40 yaşındaki Muharrem Gökgül, aniden fenalaşıp yere yığıldı.

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Kendisini hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kıraathanede inceleme yaparken, cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sara hastası olduğu öğrenilen Gökgül’ün ani ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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