Kıraathanede İntihar Oyunu: Başından Vurularak Öldürüldü

İstanbul'da bir kıraathanede çıkan kavgada kan döküldü. İntihar ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, cinayeti ortaya çıkardı. İşte korkunç planın detayları...

Kıraathanede İntihar Oyunu: Başından Vurularak Öldürüldü

Şişli'de bir kıraathaneye giden 22 yaşındaki genç, başından vurularak öldürüldü. Suçlular polise, 'intihar' ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri gerçekleri ortaya çıkardı...

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Şişli Pangaltı semti Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, burada oturup oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çıkan kavgada Karadaş, silahla başından vurularak öldürüldü.

OYUNU POLİS BOZDU

Olayın ardından paniğe kapılan içeridekiler polis ekiplerine intihar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, adrese geldiğinde 22 yaşındaki genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan detaylı çalışmada ise gencin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine polis ekipleri içerideki 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan kamera çalışmasında ise gencin vurulduğu anın görünmediği ancak içeridekilerin panik yaşadığı tespit edildi. Olayda kullanılan silaha ise olay yerinde el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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