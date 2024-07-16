İstanbul'un İçme Suyuna Milyarlık Zehir! Ömerli Havzası'na OSB Kuruluyor

İstanbul’un su ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan, doluluk oranı yüzde 72 olan Ömerli Havzası içine Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması kararı alındı. Çevre Bakanlığı ve Tuzla Belediyesi'nin AKP'de olduğu şubat ayında aldığı meclis kararı ile yapılacak OSB’de kimyasal ürünler üretilecek. OSB projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED onayı verdi, OSB için yapılan çevre düzeni plan değişikliği de Tuzla Belediyesi'nden geçti.

Aynı zamanda Melen su sistemi ara depo görevini gören baraja OSB yapılmasının telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı belirtiliyor.

KİMYASAL ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

Evrensel'de yer alan habere göre; 180 firmanın faaliyet göstereceği OSB’de; ilaç, aşı, tıbbi ürün, tıbbi cihaz, nanoteknolojik ürün, tarım ilaçları, tıbbi bitki ve tohum, ham maddeler, antibiyotik, moleküler genetik kit, biyosensör ürünler, biyoaktif ortez protez, kemik grefti, spinal implant, embriyo, antikor, pigment, bakteri, hormon, plazminojen aktivatörü gibi birçok tıbbi ilaç ve malzeme üretilecek.

İSKİ: ÇEVRE VE İMAR PLANLARINA AYKIRI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından hazırlanan 'Ömerli Baraj Gölü Havzası Koruma Planı' raporunda, söz konusu alandan Ömerli İçme Suyu Barajı Havzası’nda kalan Balçık Deresi’nin geçtiği vurgulandı.

Çevre düzeni planında ‘kritik öneme sahip alan’ ve ‘doğal ve kırsal karakteri korunacak alan’ kapsamında olduğunun altı çizilen İSKİ değerlendirmesinde “OSB yapılması kararı İSKİ içme suyu yönetmeliği, yürürlükteki çevre ve imar planları kararlarına aykırıdır. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı endüstriyel atık su üretecek faaliyetlere teknik olarak izin verilmemesinin yanında bu tür maddelerin havza içinde depolanması dahi sel, taşkın ve deprem gibi doğal afetlerde ve/veya oluşabilecek kazalarda telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Bu İstanbul ilinin içme suyunun yüzde 50’sinden fazlasını karşılayan Ömerli Barajı Havzası için ciddi bir risk oluşturacaktır” ifadelerine yer verildi.

İBB OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRMEDİ

Raporda, İSKİ’nin olumlu görüşü olmayan imar planlarının onaylanmaması ve uygulanmaması gerektiği vurgulandı. Konuya ilişkin görüşü alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilisi, İSKİ’nin raporunu hatırlatarak, “Bu projeye olumlu görüş bildirmedik, İSKİ’nin raporuna uyulması gerekir” dedi.

Çevre düzeni planının geçtiği sırada AKP'nin yönetimde olduğu CHP'li Tuzla Belediyesinden ise geri dönüş alınamadı.

4 BUÇUK MİLYAR TL AKITILDI

BİYOSAD’in yaptığı duyuruya göre BİYOSAD öncülüğünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı yürütülen Biyoteknoloji Vadisi proje bedeli 4 buçuk milyar TL. Biyoteknoloji Sanayicileri Derneğinin (BİYOSAD) resmi sitesinde, Biyoteknoloji Vadisi’ni hayata geçireceklerini “Özel şirketler, kamu kuruluşları üniversiteler, test sertifikasyon merkezleri, AR-GE merkezleri, start-up’lar gibi akla gelebilecek sektörün tüm paydaşlarının yer alacağı bir biyoteknoloji ekosistemi kurulacaktır” şeklinde tanımlıyor.

Konuya ilişkin aranan BİYOSAD’a ulaşılamadığı aktarıldı.