Erdoğan'ın Memleketi Rize'ye Pozitif Ayrımcılık: Tasarruf Sözde Kaldı!

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı “Kamuda Tasarruf Genelgesi” halen tartışma konusu. İktidar sahiplerine tasarrufun ‘T’si uğramazken, halka kemer sıktırılıyor. Devletin yönetici kademesinde makam arabaları, lüks harcamalar devam ederken, tasarruf onlar için sözde kaldı.

Genelgede Erdoğan’ın “Gider yuvarlanırsınız” dediği millet bahçeleri için TOKİ, ilerleme oranı yüzde 75’in altında olan millet bahçelerinin yapımının durdurulmasını istemişti. İlerleme oranı yüzde 75’in altında ve yapımından vazgeçilen millet bahçesi sayısının 39 olduğu söylenirken Erdoğan’ın memleketi ‘Rize’ye pozitif ayrımcılık yapıldı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, TOKİ 27 Mart’ta, “Rize İli Merkez İlçesi Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında Rize Merkez’e, 387 bin 622 metrekarelik millet bahçesi yapılacağı belirtildi. Bahçede öte yandan, 9 bin 54 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatılar olacağı bildirildi.

Tasarruf Tedbirlerinin yürürlüğe girmesinden 46 gün sonra, söz konusu millet bahçesini ilgilendiren ihalenin sözleşmesi, 2 Temmuz’da imzalandı. Tem Yol Yapı İnşaat ve Türütler İnşaat şirketlerinin ortaklığıyla inşa edilecek Rize Merkez Millet Bahçesi’nin TOKİ’ye maliyetinin 423 milyon 600 bin TL olduğu öğrenildi. Yapım çalışmalarına 3 Temmuz'da başlanan millet bahçesinin, 7 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlanacağı kaydedildi.

DENİZ DOLDURULDU

Rize'deki millet bahçesi için, denizin doldurulduğu görülmüştü. Projenin Karadeniz’in hırçın dalgalarından korunması için 4 metre yükseltilen dolgu alanı önüne dalga kıranlar yerleştirileceği kaydedilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem