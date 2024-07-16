269 Kişiye Mezar Olan Rönesans Rezidans Davası Yarın: Ailelerden 'Olası Kastla' Yargılama Talebi

Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahı saat 04.17'de en büyük yıkımlardan birini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde bakanlık verilerine göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

Depremin en çok vurduğu Hatay'da 'Cennetten bir köşe' diye satılan Rönesans Rezidans'ta ise Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ve bazı yurttaşların izine rastlanmadı.

FİRARİ SANIK KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz sanıklar yapı denetim şirketinin yetkililerinden Ayhan Karan, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti. Firari Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

DURUŞMA YARIN GÖRÜLECEK

18 Nisan 2024 tarihinde görülen birinci duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, müşteki avukatlarının sanıkların “olası kastla yargılanması" talebinin ise bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 17 Temmuz 2024'e ertelemişti.

'HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALMALARINI İSTİYORUZ'

Duruşma öncesi konuşan aileler ve avukatları, "Rönesans Rezidans'ta suçu olan herkesin 'olası kastla' yargılanıp, hak ettiği cezaları almasını istiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan büyük depremde Hatay'da yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Antis Yapı'nın ortaklarından Mehmet Yaşar Coşkun, yanında ciddi bir miktarda nakit parayla 10 Şubat 2023 tarihinde THY'nin 19.50 Karadağ uçağıyla yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış ve akabinde tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA