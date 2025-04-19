Kimse Bunu Beklemiyordu... Bir Anda Üstlerine Alev Yağdı! İtfaiye Eri ile Kameraman Yaralandı

Aksaray’da içeriden yanan araca camı kırıp müdahale eden itfaiye eri ve o anları görüntüleyen kameraman, araçtan bir anda püsküren alevle yaralandı. Yangının sebebi henüz belli olmazken, araçta büyük çapta hasar oluştu.

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Aksaray'da Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde bir yangın meydana geldi. Caddeden geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 askeri personel park halindeki hafif ticari aracın altından dumanlar çıktığını gördü. Askerlerden biri aracındaki yangın tüpünü alarak yangına müdahale ederken diğer askeri personel durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kimse Bunu Beklemiyordu... Bir Anda Üstlerine Alev Yağdı! İtfaiye Eri ile Kameraman Yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahaleye başladı. Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle itfaiye bir süre dışarıdan müdahale ederken, daha sonra kazmayla aracın yan arka camı kırılarak içeriye su püskürtüldü. İtfaiye eri yangının tamamen sönmesi için kırılan camdan araç içine su tutarken hiç beklenmedik bir anda parlama oluştu.

Kimse Bunu Beklemiyordu... Bir Anda Üstlerine Alev Yağdı! İtfaiye Eri ile Kameraman Yaralandı - Resim : 2

İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI

Araç içindeki parlama alevle birlikte dışarıya püskürürken, yangına müdahale eden itfaiye eri ve o anları görüntüleyen haber kameramanı kafasından hafif şekilde yaralandı. Daha sora olay yerine gelen aracın sahibi kapıları açarken, içi kül olan araca itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürdü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İHA

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